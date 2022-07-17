19fortyfive: Минобороны РФ сообщило плохую новость для НАТО

Потеря Украиной РСЗО HIMARS и ракет Harpoon является плохой новостью для НАТО, заявил Джек Бакби Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уничтожение Вооруженными силами России американских реактивных установок залпового огня (РСЗО) HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon на Украине является плохой новостью для НАТО. Об этом заявил британский обозреватель издания 19fortyfive Джек Бакби.

Обозреватель отмечает, что недавние сообщения Минобороны РФ об уничтожении российской армией РСЗО HIMARS и складов с Harpoon является «позитивным событием для российских военных». Также он отмечает, что потеря этих вооружений является плохой новостью для Украины и Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО HIMARS в Красноармейске. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.

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