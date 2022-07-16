Кандидат в премьеры Британии раскрыла свое отношение к России

17 июля 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Пенелопа Мордонт заявила, что, став премьером Британии, готова возглавить западную агрессию против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Став премьер-министром Великобритании, замминистра торговли Пенелопа Мордонт готова возглавить агрессивную реакцию Запада в ответ на российскую спецоперацию. Об этом она заявила в статье для газеты The Telegraph. «Когда я стану премьер-министром, я возглавлю реакцию Запада на [российскую политику и спецоперацию] и позабочусь о том, чтобы украинцы добились своей свободы. Будучи главой правительства, я всегда буду противостоять хулиганам», — заявляет Пенелопа Мордонт. Кроме того, кандидат на пост главы британского правительства уточняет, что Лондон не ищет конфронтации с Москвой. Однако конфликт на Украине является «столкновением ценностей и идеалов», в котором Запад не должен уступать, объяснила она. Ранее другой кандидат на пост премьера Британии Грант Шеппс заявил, что увеличит военные расходы из-за ситуации на Украине, если займет эту должность. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою стратегию по снижению зависимости от России. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего экс-глава МИД Британии Джереми Хант и бывший глава Минздрава страны Саджид Джавид объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Став премьер-министром Великобритании, замминистра торговли Пенелопа Мордонт готова возглавить агрессивную реакцию Запада в ответ на российскую спецоперацию. Об этом она заявила в статье для газеты The Telegraph. «Когда я стану премьер-министром, я возглавлю реакцию Запада на [российскую политику и спецоперацию] и позабочусь о том, чтобы украинцы добились своей свободы. Будучи главой правительства, я всегда буду противостоять хулиганам», — заявляет Пенелопа Мордонт. Кроме того, кандидат на пост главы британского правительства уточняет, что Лондон не ищет конфронтации с Москвой. Однако конфликт на Украине является «столкновением ценностей и идеалов», в котором Запад не должен уступать, объяснила она. Ранее другой кандидат на пост премьера Британии Грант Шеппс заявил, что увеличит военные расходы из-за ситуации на Украине, если займет эту должность. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою стратегию по снижению зависимости от России. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. После чего экс-глава МИД Британии Джереми Хант и бывший глава Минздрава страны Саджид Джавид объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября.