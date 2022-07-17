Жители делятся, что без репеллента невозможно сидеть Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) жители жалуются на атакующих насекомых. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте»

«Это ужас, мошкара заедает, детская площадка по улице Ленина. Парк по улице Броднева. У меня вопрос, где травили мошкару и комаров? Без репеллента сидеть невозможно», — написал анонимный автор поста.

В комментариях пользователи шутят, что бороться с мошкой, все равно, что чистить снег зимой. Некоторые советуют больше двигаться. «Без репеллента ходить невозможно, а когда сидишь или стоишь на месте — и он не спасает», — написала Надежда Бартенева. «Это север, разве вы еще не привыкли?» — прокомментировала Камила Михайлова.

В администрации Салехарда ранее сообщали, что в городе стартовала обработка общественных мест от насекомых. Дезинсекцию проведут на детских площадках по ул. Ленина и Павлова, в зоне отдыха у реки Полябта и озера Лебяжье, на площадях у «Недр Ямала» и скульптуры «Млечный путь», у здания ритуальных услуг по ул. Броднева, в сквере влюбленных. Обработана территория сквера «Молодежный» и городского сада, а также пешеходная зона ул. Ленина.

Ранее URA.RU писало, что в Тарко-Сале начался сбор княженики, которую также называют арктической малиной. Местные жители делятся, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые.