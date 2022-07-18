В ФРГ боятся, что РФ не возобновит поставки по «Северному потоку»

Россия временно прекратили поставлять газ по «Северному потоку — 1» Фото: Илья Московец © URA.RU

Если Россия не возобновит поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1», этой зимой Германию ожидают «чрезвычайные ситуации». Об этом пишет немецкая газета Bild (сайт заблокирован в РФ).

«Федеральное правительство ожидает чрезвычайных ситуаций в регионах зимой если Россия не возобновит полностью поставки газа по газопроводу „Северный поток-1“ после ремонта. Если Россия увеличит поставки газа по „Северному потоку-1“ до 40%, Германия переживет зиму без газовой чрезвычайной ситуации. Однако шансы, что Россия сделает это, довольно низкие», — пишет Bild.

11 июля оператор газопровода «Северный поток-1» сообщил об остановке поставок топлива из-за технических работ. На время ремонта Германия осталась без российского газа. Технические работы должны продлиться до 21 июля.