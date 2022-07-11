В ФРГ сообщили о прекращении прокачки газа по «Северному потоку»

Российский газ перестал поставляться в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом сообщил регулятор ФРГ.
«С сегодняшнего дня „Северный поток“ обслуживается „Газпромом“. Таким образом, потоки газа по „Северному потоку“ в настоящее время составляют 0%», — отмечается в сообщении на официальном сайте регулятора.
Оператор «Северного потока» заявил об прекращении поставок газа утром 11 июля. Уточняется, что обе нитки газопровода останавливаются для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, передает Life. Отключение связано с плановым техобслуживанием трубопровода, которое продлится до 21 июля, дополняет телеканал 360.
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Российский газ перестал поставляться в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом сообщил регулятор ФРГ. «С сегодняшнего дня „Северный поток“ обслуживается „Газпромом“. Таким образом, потоки газа по „Северному потоку“ в настоящее время составляют 0%», — отмечается в сообщении на официальном сайте регулятора. Оператор «Северного потока» заявил об прекращении поставок газа утром 11 июля. Уточняется, что обе нитки газопровода останавливаются для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, передает Life. Отключение связано с плановым техобслуживанием трубопровода, которое продлится до 21 июля, дополняет телеканал 360.