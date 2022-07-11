В ФРГ сообщили о прекращении прокачки газа по «Северному потоку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газопровод рядом с дачами. Сургут, газопровод, прокладка газопровода, наземная прокладка
Отключение связано с плановым техобслуживанием трубопровода Фото:

Российский газ перестал поставляться в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом сообщил регулятор ФРГ.

«С сегодняшнего дня „Северный поток“ обслуживается „Газпромом“. Таким образом, потоки газа по „Северному потоку“ в настоящее время составляют 0%», — отмечается в сообщении на официальном сайте регулятора.

Оператор «Северного потока» заявил об прекращении поставок газа утром 11 июля. Уточняется, что обе нитки газопровода останавливаются для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, передает Life. Отключение связано с плановым техобслуживанием трубопровода, которое продлится до 21 июля, дополняет телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Российский газ перестал поставляться в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом сообщил регулятор ФРГ. «С сегодняшнего дня „Северный поток“ обслуживается „Газпромом“. Таким образом, потоки газа по „Северному потоку“ в настоящее время составляют 0%», — отмечается в сообщении на официальном сайте регулятора. Оператор «Северного потока» заявил об прекращении поставок газа утром 11 июля. Уточняется, что обе нитки газопровода останавливаются для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, передает Life. Отключение связано с плановым техобслуживанием трубопровода, которое продлится до 21 июля, дополняет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...