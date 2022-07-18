Шойгу обозначил приоритетные цели при ударах по ВСУ

Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку войск «Восток» и дал российских военным, выполняющим задачи в ходе спецоперации на Украине, новые указания. В частности, поражать дальнобойное оружие ВСУ, которым ведется обстрел Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку „Восток“, выполняющую задачи специальной операции на Украине. Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Шойгу посещал группировки войск сил «Юг» и «Центр». Он заслушал доклады командующих и проинспектировал готовность войск.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявлял, что России не оставили шанса решить конфликт по другому.

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