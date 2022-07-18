Шойгу обозначил приоритетные цели при ударах по ВСУ

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку войск «Восток» и дал российских военным, выполняющим задачи в ходе спецоперации на Украине, новые указания. В частности, поражать дальнобойное оружие ВСУ, которым ведется обстрел Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку „Восток“, выполняющую задачи специальной операции на Украине. Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Шойгу посещал группировки войск сил «Юг» и «Центр». Он заслушал доклады командующих и проинспектировал готовность войск.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявлял, что России не оставили шанса решить конфликт по другому.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку войск «Восток» и дал российских военным, выполняющим задачи в ходе спецоперации на Украине, новые указания. В частности, поражать дальнобойное оружие ВСУ, которым ведется обстрел Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку „Восток“, выполняющую задачи специальной операции на Украине. Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — сообщили в Минобороны РФ. Ранее Шойгу посещал группировки войск сил «Юг» и «Центр». Он заслушал доклады командующих и проинспектировал готовность войск. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявлял, что России не оставили шанса решить конфликт по другому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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