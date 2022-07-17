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Жаркая неделя в ЯНАО начнется с дождей и гроз

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
В некоторых районах ЯНАО пройдут грозы Фото:

На этой неделе в ЯНАО ожидаются дожди и жара под 30 градусов. В некоторых районах пройдут грозы, сообщают синоптики «Обь-Иртышского УГМС».

19 июля температура воздуха поднимется до +23…+28 °C. Местами пройдут дожди. На востоке региона скорость ветра составит 8-13 м/с, а в западной части — 4-9 м/с.

20 июля температура немного снизится до показателя в +21…+26 °C. Местами также обещают кратковременные дожди.

21 июля температура продолжит падать до +15 — +20 °C. В некоторых местах продолжат идти кратковременные дожди. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным Гидрометцентра РФ, в регионы придет похолодание. Температура опустится на 2-3 градуса ниже нормы.

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На этой неделе в ЯНАО ожидаются дожди и жара под 30 градусов. В некоторых районах пройдут грозы, сообщают синоптики «Обь-Иртышского УГМС». 19 июля температура воздуха поднимется до +23…+28 °C. Местами пройдут дожди. На востоке региона скорость ветра составит 8-13 м/с, а в западной части — 4-9 м/с. 20 июля температура немного снизится до показателя в +21…+26 °C. Местами также обещают кратковременные дожди. 21 июля температура продолжит падать до +15 — +20 °C. В некоторых местах продолжат идти кратковременные дожди. Скорость ветра составит 8-13 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что по данным Гидрометцентра РФ, в регионы придет похолодание. Температура опустится на 2-3 градуса ниже нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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