Жаркая неделя в ЯНАО начнется с дождей и гроз

В некоторых районах ЯНАО пройдут грозы Фото: Илья Московец © URA.RU

На этой неделе в ЯНАО ожидаются дожди и жара под 30 градусов. В некоторых районах пройдут грозы, сообщают синоптики «Обь-Иртышского УГМС».

19 июля температура воздуха поднимется до +23…+28 °C. Местами пройдут дожди. На востоке региона скорость ветра составит 8-13 м/с, а в западной части — 4-9 м/с.

20 июля температура немного снизится до показателя в +21…+26 °C. Местами также обещают кратковременные дожди.

21 июля температура продолжит падать до +15 — +20 °C. В некоторых местах продолжат идти кратковременные дожди. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным Гидрометцентра РФ, в регионы придет похолодание. Температура опустится на 2-3 градуса ниже нормы.