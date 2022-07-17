Во время «захвата парковок» Екатеринбурга поймали десятки бойцов

О приезде силовиков на парковку Крауля, 168б сообщили очевидцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции и бойцы спецназа задержали 22 человека, участвовавших в предполагаемом захвате парковок на улице Крауля, 168б и других вооруженных нападениях, произошедших вечером 17 июля в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Тревожный сигнал о вечернем происшествии поступил в дежурную часть ОП №9, в 22:30. Из сообщения следовало, что на улице Крауля достаточно большая группа неизвестных на тот момент граждан, якобы со стрельбой устроила конфликт», — сообщил полковник Горелых.

Он подчеркнул, что вечером 17 июля были задержаны 22 человека. В операции участвовали сотрудники из отдела по борьбе с ОПГ и спецназ из подразделения «ГРОМ». В число задержанных входят также спортсмены из БЦ «Манхэттен», где в тот же день сообщали о рейдерском захвате здания. По данным Горелых, этот инцидент может быть связан с перестрелками на парковке.

Читатели URA.RU сообщали, что вечером 17 июля неизвестные, которых называют членами ОПГ «Визовские», устроили захват парковок на улице Металлургов, 60, Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 168б. Очевидцы слышали выстрелы и угрозы в адрес находящихся на парковке людей. «Визовским», по словам источников, противостоят спортсмены, связанные с ООО «Титан», которому принадлежат парковки. По словам очевидцев, на место приезжали силовики и задерживали некоторых участников потасовки. Собеседники агентства публиковали кадры с места происшествия, на которых видно неизвестных, предположительно участвовавших в вооруженном захвате парковки.

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