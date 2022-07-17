Екатеринбуржцы обратились в полицию из-за захвата земельных участков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались на неизвестных из организованной преступной группировки (ОПГ) «Визовские», которые захватывают земельные участки, предназначенные для парковки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«ОПГ „Визовские“ захватывают земельные участки принадлежащие ООО „Титан“. Представители компании обратились в полицию, часть нападавших уже задержана», — рассказал читатель.

По словам читателя неизвестные похитили денежные средства и имущество с участка на улице Металлургов, 60. Аналогичные эпизоды были зафиксированы на улице Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 170. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о стрельбе, произошедшей возле ЖК «Янтарная долина». По одной из версий, конфликт может быть связан с парковкой, которая принадлежит ООО «Титан».