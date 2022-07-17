17 июля 2022

Екатеринбуржцы пожаловались на ОПГ, захватывающую парковки. Видео

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Неправильные парковки. Сургут, парковка, стоянка запрещена, работает эвакуатор, гп 1
Екатеринбуржцы обратились в полицию из-за захвата земельных участков Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на неизвестных из организованной преступной группировки (ОПГ) «Визовские», которые захватывают земельные участки, предназначенные для парковки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«ОПГ „Визовские“ захватывают земельные участки принадлежащие ООО „Титан“. Представители компании обратились в полицию, часть нападавших уже задержана», — рассказал читатель.

По словам читателя неизвестные похитили денежные средства и имущество с участка на улице Металлургов, 60. Аналогичные эпизоды были зафиксированы на улице Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 170. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о стрельбе, произошедшей возле ЖК «Янтарная долина». По одной из версий, конфликт может быть связан с парковкой, которая принадлежит ООО «Титан».

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Жители Екатеринбурга пожаловались на неизвестных из организованной преступной группировки (ОПГ) «Визовские», которые захватывают земельные участки, предназначенные для парковки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «ОПГ „Визовские“ захватывают земельные участки принадлежащие ООО „Титан“. Представители компании обратились в полицию, часть нападавших уже задержана», — рассказал читатель. По словам читателя неизвестные похитили денежные средства и имущество с участка на улице Металлургов, 60. Аналогичные эпизоды были зафиксированы на улице Патриса Лумумбы, 25 и Крауля, 170. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о стрельбе, произошедшей возле ЖК «Янтарная долина». По одной из версий, конфликт может быть связан с парковкой, которая принадлежит ООО «Титан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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