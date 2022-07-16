Сотрудники ЧОП спровоцировали стрельбу в БЦ Екатеринбурга. Фото

17 июля 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Охранники спровоцировали стрельбу в БЦ Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники охранной организации ЧОП «Аурус» спровоцировали неизвестных на стрельбу в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «По одной из версий сотрудники ЧОП устроили провокацию. Часть компании „Аурус“ принадлежит кавказским предпринимателям. Охранная организация создает видимость охраны и пытается взять под контроль БЦ», — рассказал источник. Конфликт начался между собственниками помещений БЦ на фоне выборов управляющей компании. По словам источника некоторые собственники были недовольны ЧОП «Аурус» и призвали неизвестных вмешаться в конфликт. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 17 июля в скандальном БЦ «Манхэттен» произошла массовая драка, завершившаяся стрельбой. Также агентство рассказывало, что бизнес-центр был атакован людьми вора в законе Германа Гардта и Марселя Гасанова. Однако после Гасанов опроверг связь с криминалом. Помимо этого, агентство рассказывало, что беременная екатеринбурженка пожаловалась на охранников «Манхэттена». Также URA.RU сообщало, что в бизнес-центре могут отключить свет с 26 июля. Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники охранной организации ЧОП «Аурус» спровоцировали неизвестных на стрельбу в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «По одной из версий сотрудники ЧОП устроили провокацию. Часть компании „Аурус“ принадлежит кавказским предпринимателям. Охранная организация создает видимость охраны и пытается взять под контроль БЦ», — рассказал источник. Конфликт начался между собственниками помещений БЦ на фоне выборов управляющей компании. По словам источника некоторые собственники были недовольны ЧОП «Аурус» и призвали неизвестных вмешаться в конфликт. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 17 июля в скандальном БЦ «Манхэттен» произошла массовая драка, завершившаяся стрельбой. Также агентство рассказывало, что бизнес-центр был атакован людьми вора в законе Германа Гардта и Марселя Гасанова. Однако после Гасанов опроверг связь с криминалом. Помимо этого, агентство рассказывало, что беременная екатеринбурженка пожаловалась на охранников «Манхэттена». Также URA.RU сообщало, что в бизнес-центре могут отключить свет с 26 июля.