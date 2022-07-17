В Свердловской области закончились тесты для аллергиков

Некоторые тесты на аллергены для свердловчан сейчас недоступны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области возникли проблемы с реагентами, определяющими аллергены в организме. Об этом рассказал читатель URA.RU и подтвердили специалисты нескольких лабораторий и клиник.

«Появилось подозрение на аллергию у ребенка, доктор посоветовала сдать два самых популярных анализа. Обратились в частную лабораторию, но там взяли только один анализ — для другого не было реагента. Во второй лаборатории нашелся второй реагент, но не было первого. Малышу пришлось за утро колоть вену дважды», — объяснила читательница агентства.

Журналист обзвонил несколько частных лабораторий, где подтвердили проблемы с рядом реагентов на определение аллергенов в организме. Так, в лаборатории «Хеликс» поставлен в стоп-лист анализ на детский фадиатоп методом ImmunoCAP (исследование, выявляющее предрасположенность к аллергической реакции на основные ингаляционные аллергены — прим.ред.).

Другой анализ — суммарный иммуноглобулин Е — доступен лишь сэндвич-методом, а не методом ImmunoCAP, который является более инновационным. «Нет реагентов. Такая ситуация не только в Екатеринбурге, но и Санкт-Петербурге, Москве», — пояснил специалист «Хеликса».

В сети лабораторий «Инвитро» также недоступны детские и взрослые тесты на фадиатоп. В лаборатории пояснили, что сложности есть не только в Екатеринбурге, но и других регионах Урала.

«Реагентов нет, с ними проблемы, поэтому на некоторые аллергены в лабораториях блокировка», — пояснили в одной из частных клиник Екатеринбурга. Там уточнили, что для определения аллергии используются реагенты западного производства.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу минздрава Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее екатеринбуржцы отметили исчезновение детского сиропа от кашля «АЦЦ». Также сообщалось о дефиците препаратов, предназначенных для лечения больных с коронавирусом.

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