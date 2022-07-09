Врач Шишкин назвал два способа защиты от сезонной аллергии

От аллергии летом спасут барьерные методы защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для защиты от аллергии на цветение летом необходимо использовать барьерные методы: противоаллергические очки и назальные фильтры, которые минимизируют контакт пыльцы со слизистыми. Вторым вариантом защиты может стать переезд в среднюю полосу, на юг или в степные районы России, где не цветет потенциально аллергическая растительность, рассказал в беседе с URA.RU семейный врач Валентин Шишкин.

«В летний период чаще всего обостряются поллинозы — начинают цвести плодовые деревья, потом цветут хвойные, травы луговые, в конце лета начинают цвести двудольные. Во-первых, необходимо запастись специальными барьерными средствами — противоаллергические очки, специальные назальные фильтры, которые минимизируют контакт со слизистыми. Во-вторых, лучше уезжать в те места, где не цветет потенциальная аллергическая растительность — в среднюю полосу, на юг, в степные районы» — советует врач Валентин Шишкин.

Также семейный врач рассказал, какие препараты принимают до и во время сезона поллинозов. «Существуют препараты, которые обладают десенселебизирующим эффектом. Например, асит — отдача аллергенов в очень малых дозах пациенту с приучением его к этому аллергену. Вторая группа — блокаторы тучных клеток. Начинать принимать их необходимо до начала цветения и продолжать принимать весь период. Во время начала аллергической реакции необходимо использовать антигистаминные, местные лекарственные средства в виде спреев, глазных капель», — подытожил Шишкин.

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