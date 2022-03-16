Запас лекарства от коронавируса в Свердловской области на исходе

Последний раз популярный противовирусный препарат закупали в ноябре 2021 года

16 марта 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Противовирусный препарат «Арепливир» является аналогом «Фавипиравир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области кончается запас препаратов, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Речь идет о лекарствах, которые содержат действующее вещество «Фавипиравир» (противовирусный препарат — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Препараты с действующим веществом „Фавипиравир“ и его аналогами по типу „Арепливир“ найти в аптеках Екатеринбурга очень сложно. В маленьких городах вообще беда — люди вынуждены заказывать доставку из Екатеринбурга и других крупных городов региона. Средняя цена за упаковку „Арепливира“ — 5 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. По состоянию на 14 марта, аптечная справочная Екатеринбурга фиксировала наличие «Арепливира» и его аналогов всего в четырех аптеках города. Согласно данным официального сайта госзакупок, городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге в ноябре 2021 года закупила всего 250 упаковок «Арепливира» по 40 таблеток в каждой на сумму 1 254 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на противовирусные препараты, по словам собеседника, вызвал острый дефицит лекарств и в медицинских учреждениях области. «Высокий спрос на препараты группы „Фавипиравир“ способствовал росту цен. Причем производители повысили ценник не только для сетевых аптек, но и для закупа в медучреждения. Сегодня, к сожалению, не каждая больница может позволить себе запастись дорогостоящими препаратами», — отметил источник агентства. Собеседник URA.RU убежден: если в бюджете больницы — дыра, то закупить препарат в достаточном количестве не получится. «А если главврач того или иного медучреждения находится в контрах с региональным минздравом, то поблажек и помощи ждать не откуда. Дозакупа не будет. И будут лечить пациента исходя из того, что есть в наличии, а не тем, чем положено по протоколу. Хотя отмечу, что у финансово грамотного главврача всегда будет достаточное количество препаратов, запасенных так сказать „на черный день“», — поделился источник. По данным департамента инфорполитики губернатора Свердловской области, все необходимые препараты для лечения коронавируса на амбулаторном этапе закуплены и имеются на складе ГАУ СО «Фармация». «Препараты распределяются в медицинские организации для обеспечения пациентов с НКВИ (новая коронавирусная инфекция, — прим.ред.). С целью гарантированного и бесперебойного обеспечения пациентов, своевременно проводится дополнительная закупка лекарственных препаратов», — сказано в сообщении. В региональном минздраве также сообщили, что проблем с лекарствами в области нет. По последним данным, в Свердловской области состояние 400 госпитализированных оценивается как тяжелое, 221 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 172 — на аппаратах ИВЛ. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Согласно данным официального сайта госзакупок, городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге в ноябре 2021 года закупила всего 250 упаковок «Арепливира» по 40 таблеток в каждой на сумму 1 254 000 рублей. На полный курс лечения одного пациента с коронавирусом расходуется порядка 70 таблеток — это почти две упаковки препарата. Получается, что ноябрьской партии из 250 упаковок хватит на лечение 142 пациентов. В ЦГКБ №24 ситуация лучше — на «Арепливир» в ноябре потратили 8 025 600 рублей и купили 1600 упаковок препарата. Этого запаса хватит, чтобы пролечить 914 пациентов. Согласно данным официального сайта госзакупок, в 2022 году ни в одно из 75 медучреждений, подведомственных свердловскому минздраву, поставок препарата «Арепливир» не было. Между тем в Свердловской области 16 марта выявили 1 802 случая заражения коронавирусом и госпитализировали 176 человек. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге закончились препараты, нейтрализующие цитокиновый шторм при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирсной пневмонии. Речь идет о так называемых блокаторах интерлейкина — группе лекарств, регулирующих иммунный ответ организма на инфекцию. Наиболее популярный и эффективный препарат «Артлегия» — в крайнем дефиците как в ковидных стационарах, так и в аптеках. В региональном оперштабе и в управлении Росздравнадзора на запрос корреспондента URA.RU на момент публикации материала не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области кончается запас препаратов, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Речь идет о лекарствах, которые содержат действующее вещество «Фавипиравир» (противовирусный препарат — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Препараты с действующим веществом „Фавипиравир“ и его аналогами по типу „Арепливир“ найти в аптеках Екатеринбурга очень сложно. В маленьких городах вообще беда — люди вынуждены заказывать доставку из Екатеринбурга и других крупных городов региона. Средняя цена за упаковку „Арепливира“ — 5 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. По состоянию на 14 марта, аптечная справочная Екатеринбурга фиксировала наличие «Арепливира» и его аналогов всего в четырех аптеках города. Спрос на противовирусные препараты, по словам собеседника, вызвал острый дефицит лекарств и в медицинских учреждениях области. «Высокий спрос на препараты группы „Фавипиравир“ способствовал росту цен. Причем производители повысили ценник не только для сетевых аптек, но и для закупа в медучреждения. Сегодня, к сожалению, не каждая больница может позволить себе запастись дорогостоящими препаратами», — отметил источник агентства. Собеседник URA.RU убежден: если в бюджете больницы — дыра, то закупить препарат в достаточном количестве не получится. «А если главврач того или иного медучреждения находится в контрах с региональным минздравом, то поблажек и помощи ждать не откуда. Дозакупа не будет. И будут лечить пациента исходя из того, что есть в наличии, а не тем, чем положено по протоколу. Хотя отмечу, что у финансово грамотного главврача всегда будет достаточное количество препаратов, запасенных так сказать „на черный день“», — поделился источник. По данным департамента инфорполитики губернатора Свердловской области, все необходимые препараты для лечения коронавируса на амбулаторном этапе закуплены и имеются на складе ГАУ СО «Фармация». «Препараты распределяются в медицинские организации для обеспечения пациентов с НКВИ (новая коронавирусная инфекция, — прим.ред.). С целью гарантированного и бесперебойного обеспечения пациентов, своевременно проводится дополнительная закупка лекарственных препаратов», — сказано в сообщении. В региональном минздраве также сообщили, что проблем с лекарствами в области нет. Согласно данным официального сайта госзакупок, городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге в ноябре 2021 года закупила всего 250 упаковок «Арепливира» по 40 таблеток в каждой на сумму 1 254 000 рублей. На полный курс лечения одного пациента с коронавирусом расходуется порядка 70 таблеток — это почти две упаковки препарата. Получается, что ноябрьской партии из 250 упаковок хватит на лечение 142 пациентов. В ЦГКБ №24 ситуация лучше — на «Арепливир» в ноябре потратили 8 025 600 рублей и купили 1600 упаковок препарата. Этого запаса хватит, чтобы пролечить 914 пациентов. Согласно данным официального сайта госзакупок, в 2022 году ни в одно из 75 медучреждений, подведомственных свердловскому минздраву, поставок препарата «Арепливир» не было. Между тем в Свердловской области 16 марта выявили 1 802 случая заражения коронавирусом и госпитализировали 176 человек. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге закончились препараты, нейтрализующие цитокиновый шторм при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирсной пневмонии. Речь идет о так называемых блокаторах интерлейкина — группе лекарств, регулирующих иммунный ответ организма на инфекцию. Наиболее популярный и эффективный препарат «Артлегия» — в крайнем дефиците как в ковидных стационарах, так и в аптеках. В региональном оперштабе и в управлении Росздравнадзора на запрос корреспондента URA.RU на момент публикации материала не ответили.