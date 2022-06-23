В аптеках Екатеринбурга исчезло популярное лекарство от кашля

23 июня 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы пожаловались, что в аптеках города нет препарата от кашля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из аптек Екатеринбурга (Свердловская область) исчез препарат, широко применявшийся при лечении кашля. Горожане рассказали URA.RU, что в дефиците детский сироп от кашля «АЦЦ» швейцарской компании Sandoz (Материнская компания Novartis). «Заболел ребенок. Кашель всегда лечили сиропом „АЦЦ“. Пришла в аптеку, которая около дома, а там препарата нет. Решила прогуляться до другой аптеки, но и там тоже тишина. Дома залезла в интернет. Искала минут 20 и везде пишется, что препарата в наличии нет», — поделилась собеседница агентства на правах анонимности. Марина, жительница Екатеринбурга, говорит, что детский сироп пропал с прилавков аптек несколько месяцев назад. «У нас в городе огромное количество аптек. Я обзвонила штук пять, и детского сиропа просто нигде нет. Причину, по которой препарат пропал, фармацевты не объяснили», — посетовала женщина. В некоторых аптеках Екатеринбурга корреспонденту URA.RU подтвердили, что детского сиропа «АЦЦ» от кашля нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области кончается запас препаратов, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Речь идет о лекарствах, которые содержат действующее вещество «Фавипиравир» (его аналог «Арепливир»). Согласно данным официального сайта госзакупок, городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге в ноябре 2021 года закупила всего 250 упаковок «Арепливира» по 40 таблеток в каждой на сумму 1 254 000 рублей. В ЦГКБ №24 ситуация лучше — на «Арепливир» в ноябре потратили 8 025 600 рублей и купили 1600 упаковок препарата. Этого запаса хватит, чтобы пролечить 914 пациентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Из аптек Екатеринбурга (Свердловская область) исчез препарат, широко применявшийся при лечении кашля. Горожане рассказали URA.RU, что в дефиците детский сироп от кашля «АЦЦ» швейцарской компании Sandoz (Материнская компания Novartis). «Заболел ребенок. Кашель всегда лечили сиропом „АЦЦ“. Пришла в аптеку, которая около дома, а там препарата нет. Решила прогуляться до другой аптеки, но и там тоже тишина. Дома залезла в интернет. Искала минут 20 и везде пишется, что препарата в наличии нет», — поделилась собеседница агентства на правах анонимности. Марина, жительница Екатеринбурга, говорит, что детский сироп пропал с прилавков аптек несколько месяцев назад. «У нас в городе огромное количество аптек. Я обзвонила штук пять, и детского сиропа просто нигде нет. Причину, по которой препарат пропал, фармацевты не объяснили», — посетовала женщина. В некоторых аптеках Екатеринбурга корреспонденту URA.RU подтвердили, что детского сиропа «АЦЦ» от кашля нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области кончается запас препаратов, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Речь идет о лекарствах, которые содержат действующее вещество «Фавипиравир» (его аналог «Арепливир»). Согласно данным официального сайта госзакупок, городская клиническая больница №40 в Екатеринбурге в ноябре 2021 года закупила всего 250 упаковок «Арепливира» по 40 таблеток в каждой на сумму 1 254 000 рублей. В ЦГКБ №24 ситуация лучше — на «Арепливир» в ноябре потратили 8 025 600 рублей и купили 1600 упаковок препарата. Этого запаса хватит, чтобы пролечить 914 пациентов.