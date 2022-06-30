В центре Кургана установили палатку, в которой набирают граждан на военную службу по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту развернули в центре Кургана, в сквере зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века. В этом сквере 1 июля проходят мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сегодня вспоминаем тех, кого нет с нами. Важно понимать, что мы живем свою жизнь и за тех, кого с нами нет. Важно вспомнить их и при необходимости оказать помощь семьям погибших», — обратился к присутствующим на мероприятии главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин.

Палатка, в которой развернули пункт приема граждан на службу по контракту, находится непосредственно рядом с местом, где проводятся торжественные мероприятия. «Военная служба по контракту — выбор сильных», — написано на ней. Как передает корреспондент URA.RU, периодически в палатку заходят молодые люди. Военнослужащие, которые находятся возле палатки, комментировать ситуацию не стали.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, которые желают поступить на военную службу по контракту, могут рассчитывать на зарплату до 80 тысяч рублей. Она зависит от многих факторов, в том числе от должности, звания и выслуги лет. В пункте отбора граждан на военную службу по контракту заявляли URA.RU, что ищут граждан на вакантные должности в воинские части, а не участников специальной операции на Украине. Большинство жителей Курганской области, которые решили подписать контракт на прохождение военной службы, изъявляют желание служить в ВДВ.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — это демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса.

Палатка установлена в сквере зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане проходят мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мероприятии участвуют десятки человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы почтили память погибших сослуживцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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