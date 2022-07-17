Курганское правительство пообещало военным выплаты в 120 тысяч

В Курганской области заявили о региональных выплатах для военных, служащих по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам за службу по контракту обещают дополнительные выплаты в 120 тысяч рублей от регионального правительства. Об этом на личной странице «ВКонтакте» пишет кандидат в депутаты думы Мишкинского МО Олег Андреенков.

«Приглашаем граждан в возрасте от 18 до 50 лет, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в формируемый Курганской областью батальон. Денежное довольствие от 220 тысяч рублей, а также губернатором Курганской области гражданам, заключившим контракт, дополнительно выплачивается 120 тысяч рублей, 30 тысяч — сразу после заключения контракта и 90 тысяч — после одного месяца службы», — говорится в посте. По вопросам заключения контракта военных Мишкинского муниципального округа просят обращаться в местный военный комиссариат.

О дополнительных выплатах от правительства области в 120 тысяч также сообщает на личной странице глава Шатровского района Леонид Рассохин. В том числе, соответствующую информацию разместили в аккаунтах в соцсети «ВКонтакте» администрации Катайского района, Шадринского МО, Лебяжьевского МО, Далматовского района, Петуховского МО.

По данному вопросу URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU сообщало, что в курганских округах и районах ищут военных на службу по контракту от 6 месяцев до одного года. Денежное довольствие обещают от 220 тысяч рублей.