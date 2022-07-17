Источник раскрыл, кто помог Махонину с мегапроектом на миллиарды

Юрий Трутнев поддержал планы пермских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ключевую роль в лоббировании решения о создании особой экономической зоны в Перми сыграл экс-губернатор Пермского края, вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. Инвестиции в проект превышают 10 млрд рублей.

«В основном, процесс создания особой экономической зоны в Перми шел через Юрия Петровича. Комиссия под его руководством (межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего развития в моногородах — ред.), принимала решение перед тем, как отдавать документы на подпись премьер-министру Михаилу Мишустину», — отметил собеседник. Трутнев, по его словам, отметил, что у края есть уникальный потенциал, в первую очередь, в части производства двигателей. И на это указывал, в том числе, президент РФ Владимир Путин.

Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в апреле обсуждал проект по созданию особой экономической зоны с тогдашним главой минпромторга РФ Денисом Мантуровым, добавляет источник. А зимой Махонин презентовал эти планы главе корпорации «Ростех» Сергею Чемезову. Они также поддержали проект пермских властей.

Постановление правительства РФ о создании особой экономической зоны было принято на днях. Основной специализацией ОЭЗ станет развитие химии и нефтехимии, машиностроения, металлообработки, IT-отрасли. В результате будет создано около 500 новых рабочих мест. Пресс-служба правительства Пермского края сообщала о пяти проектах, которые будут реализованы в особой зоне. Они связаны с производством полиэтиленовых труб, судостроением, логистикой, организацией центра обработки данных.

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