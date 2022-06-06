Пермские власти рассказали о развитии судостроительного проекта

07 июня 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

По заявлению Махонина, это первый серьезный заказ для судоверфи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Пермской судоверфи начали производство модульных причалов, которые разместят в Москве. На данный момент готовятся пять остановочных комплексов для электросудов, сообщает сайт правительства Пермского края. «В настоящее время на производстве ведутся работы по сборке пяти причалов для электрических судов, которые будут установлены на реке Москве», — сообщается на сайте. Как отметил губернатор края Дмитрий Махонин, для предприятия это первый серьезный заказ. По заявлению краевых властей, судостроительная отрасль в крае позволит развить внутренний туризм и оживить главную водную артерию региона. Завод «Кама» за последние десятилетия переживал несколько процедур банкротства, пока 2021 году имущество предприятия не выкупили в собственность края. Это позволило компании получить новые заказы и увеличить количество сотрудников в два раза. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

На Пермской судоверфи начали производство модульных причалов, которые разместят в Москве. На данный момент готовятся пять остановочных комплексов для электросудов, сообщает сайт правительства Пермского края. «В настоящее время на производстве ведутся работы по сборке пяти причалов для электрических судов, которые будут установлены на реке Москве», — сообщается на сайте. Как отметил губернатор края Дмитрий Махонин, для предприятия это первый серьезный заказ. По заявлению краевых властей, судостроительная отрасль в крае позволит развить внутренний туризм и оживить главную водную артерию региона. Завод «Кама» за последние десятилетия переживал несколько процедур банкротства, пока 2021 году имущество предприятия не выкупили в собственность края. Это позволило компании получить новые заказы и увеличить количество сотрудников в два раза.