Песков назвал санкции Запада платой за суверенитет РФ

Санкции против России вводились со времен распада СССР, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Санкции, которые Запад ввел против России, являются платой за ее суверенитет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24».

«Против России со времен СССР в различных областях вводились разные ограничения, общее количество которых измеряется тысячами. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — сказал Песков.

Страны Запада увеличили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Западу не удалось создать России тех сложностей, на которые он рассчитывал. Глава государства подчеркнул, что экономический блицкриг против России провалился.