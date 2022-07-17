Компания занималась ремонтом автомобильной дороги Ноябрськ-Вынгапуровский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО разорвала контракт с подрядчиком из Москвы ООО «ФАВОРИТ» по ремонту автомобильной дороги Ноябрьск-Вынгапуровский. Как сообщили URA.RU в компании, заказчик обязал организацию работать только с местными поставщиками, а тем предварительно запретил сотрудничать с ООО «ФАВОРИТ».

«Государственное казенное учреждение „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“ и ООО „ФАВОРИТ“ заключили госконтракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Ноябрьск-Вынгапуровский. Однако заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Работа с дирекцией была выстроена в недоброжелательном формате, отсутствовало содействие в решении определенного ряда вопросов», — сообщили URA.RU в ООО «ФАВОРИТ».

Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО заключила с компанией госконтракт 20 февраля 2021 года за 78 миллионов, который был расторгнут 11 июля 2022 года. Работы по контракту начались после получения подрядчиком согласованных схем ограждения мест производства. Однако заказчик 17 июля 2021 в одностороннем порядке разорвал контракт, а после получения согласованных документов отменил свое решение.

«Компания приступила к выполнению работ, в частности к снятию деформированных асфальтобетонных покрытий. Что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ», — рассказали в организации. Добавляется, что дирекция отказалась принять акты выполненных работ. Помимо этого дирекция обязала ООО «ФАВОРИТ» заказать асфальтобетонную смесь у ямальских поставщиков, однако они не смогли этого сделать.

«Поставщикам было запрещено поставлять асфальтобетонную смесь А32Нт данному подрядчику. Также всем компаниям запретили иметь какие-то связи с компанией», — рассказал URA.RU источник.

Несмотря на это в компании были готовы за свой счет приобрести данную асфальтобетонную смесь, что превысило бы сметную стоимость в 5-6 раз. Однако после этого заказчик на протокольном совещании заявил о начале поставки данной смеси из других регионов, а также было принято решение в ускоренном формате разорвать контракт, чтобы подрядчик не успел поставить асфальт.

«Заказчик сообщил, что передает выполнение дорог АО „ЯМАЛАВТОДОР“. До этого в компании сообщили что не располагают ресурсами и мощностями для поставки смеси во время неоднократного направления коммерческих запросов», — добавили в ООО «ФАВОРИТ».

Агентство обратилось за комментарием в ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» и в АО «ЯМАЛАВТОДОР». На момент публикации ответа не поступило.