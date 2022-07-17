Мэрия Нижнего Тагила потратит 800 тысяч на кружки и футболки

18 июля 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Администрация Нижнего Тагила заказала сувенирную продукцию на 800 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 300-летию Нижнего Тагила (Свердловская область) городская администрация заказала сувенирную продукцию на 800 тысяч рублей. Информацию об этом власти города разместили на портале госзакупок. «Согласно контракту, изделия будут выдержаны в единой цветовой гамме. Компания, которая выиграет аукцион, обязуется изготовить по 500 хлопковых футболок, кепок, шопперов и термокружек. На все изделия будет нанесен юбилейный логотип. Подать заявки компании могут до 21 июля», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Город был основан в 1722 году промышленниками Никитой и Акинфием Демидовыми. Сейчас Нижний Тагил является вторым по величине городом Свердловской области. Планируется, что в рамках празднования юбилея муниципалитет получит около 30 млрд рублей на развитие. Мэр Пинаев анонсировал, что для тагильчан готовят лазерное шоу, салют и выступление известных артистов. Памятная сувенирная продукция на юбилей Нижнего Тагила Фото: сайт госзакупок Памятная сувенирная продукция на юбилей Нижнего Тагила Фото: сайт госзакупок Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

К 300-летию Нижнего Тагила (Свердловская область) городская администрация заказала сувенирную продукцию на 800 тысяч рублей. Информацию об этом власти города разместили на портале госзакупок. «Согласно контракту, изделия будут выдержаны в единой цветовой гамме. Компания, которая выиграет аукцион, обязуется изготовить по 500 хлопковых футболок, кепок, шопперов и термокружек. На все изделия будет нанесен юбилейный логотип. Подать заявки компании могут до 21 июля», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Город был основан в 1722 году промышленниками Никитой и Акинфием Демидовыми. Сейчас Нижний Тагил является вторым по величине городом Свердловской области. Планируется, что в рамках празднования юбилея муниципалитет получит около 30 млрд рублей на развитие. Мэр Пинаев анонсировал, что для тагильчан готовят лазерное шоу, салют и выступление известных артистов.