В офисе Зеленского нашли новое объяснение увольнениям

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский отстранил Генпрокурора Украины и начальника СБУ Фото:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности (СБУ) Иван Баканов были отстранены от своих должностей на время расследования. Такое заявление сделал заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов.

«Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей. Президент Зеленский издал указ об отстранении двух руководителей, чтобы они не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств», — сказал Смирнов в эфире украинского телеканала «24».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой и Баканова. По словам украинского президента, они были уволены из-за участившихся случаев государственной измены среди работников прокуратуры и других правоохранительных органов.

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности (СБУ) Иван Баканов были отстранены от своих должностей на время расследования. Такое заявление сделал заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов. «Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей. Президент Зеленский издал указ об отстранении двух руководителей, чтобы они не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств», — сказал Смирнов в эфире украинского телеканала «24». Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой и Баканова. По словам украинского президента, они были уволены из-за участившихся случаев государственной измены среди работников прокуратуры и других правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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