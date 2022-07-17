Зеленский объяснился за увольнения генпрокурора и главы СБУ

18 июля 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Генеральной прокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов были отстранены от своих должностей из-за участившихся случаев государственной измены среди работников прокуратуры и других правоохранительных органов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. «Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», — сообщил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что более 60 работников правоохранительных органов и СБУ остались на освобожденных Россией территориях, поддержав российские войска. «Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — резюмировал украинский глава. Ранее сообщалось, что Зеленский уволил своего друга Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. О планах по отстранению первого издание Politico писало еще в конце июня. За время спецоперации России на Украине произошло множество кадровых перестановок. В апреле Зеленский уволил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича. В мае был сменен командующий теробороны Юрий Галушкин, а также уволен глава СБУ Харьковской области Роман Дудин. Кроме того, сообщалось, что в офисе Зеленского возникли разногласия с ВСУ из-за тактики, приводящей к множеству жертв. Экс-депутат Рады Илья Кива объявил о начале госпереворота на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.