Варламов высмеял «пикник гомофобов» и выставку Павлика Морозова. «Жалко, я не смогу попасть»

18 июля 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Варламов также припомнил лекцию прошлых лет от организаторов «Традиционной недели» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» оценил всю программу «Традиционной недели», которая пройдет с 18 по 24 июля в Екатеринбурге. Особое внимание Варламов уделил «Гомофобному пикнику» и выставке картин Павлика Морозова. Выпуск опубликован на YouTube-канале блогера с 3,54 миллионами подписчиков. «У них вся неделя будет насыщенная. Например, в понедельник будет лекция „Мораль и нравственность в 21 веке“. Жалко, я не смогу на нее попасть. Во вторник будет „Гомофобный пикник“. Вот это вообще замечательно, особенно мне нравится приписка, что с собой можно взять плед, одеяло, печеньки и чай в термосе. Это так мило, что хочется спросить: „Ребята, а у вас точно пикник будет гомофобным?“» — пошутил Варламов. Также блогер обратил внимание на выставку картин Павлика Морозова, которую представят 22 июля в одноименном парке Екатеринбурге. Варламов очень удивился, что пионер-герой мог быть художником, поэтому посоветовал екатеринбуржцам ознакомиться с работами Морозова и после поделиться с ним впечатлениями. Кроме этого, блогер припомнил лекцию, которая проходила в Екатеринбурге пару лет назад, когда организаторы «Традиционной недели» рассказывали слушателям о том, как правильно выбирать жену и какие у нее якобы должны быть обязанности. По словам блогера, благодаря лектору он выяснил, что девушка «должна любить своего мужчину и подстраиваться под него, чтобы быть удобной». «И нормальные девушки понимают: если быт на них, то это нормально. В общем, бабы должны варить борщи. Это я прочитал в лекции», — рассказывает Варламов. Помимо этого, блогер услышал интересный совет о том, что нужно строить семью в молодом возрасте, потому что «молодые роженицы быстрее восстанавливаются». Резюмировал Варламов все выше сказанное приглашением на «Традиционную неделю» и подчеркнул, что сделал ребятам бесплатный анонс. «Но самая интрига, конечно, что за художник был Павлик Морозов?» — подытожил youtube-блогер. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» оценил всю программу «Традиционной недели», которая пройдет с 18 по 24 июля в Екатеринбурге. Особое внимание Варламов уделил «Гомофобному пикнику» и выставке картин Павлика Морозова. Выпуск опубликован на YouTube-канале блогера с 3,54 миллионами подписчиков. «У них вся неделя будет насыщенная. Например, в понедельник будет лекция „Мораль и нравственность в 21 веке“. Жалко, я не смогу на нее попасть. Во вторник будет „Гомофобный пикник“. Вот это вообще замечательно, особенно мне нравится приписка, что с собой можно взять плед, одеяло, печеньки и чай в термосе. Это так мило, что хочется спросить: „Ребята, а у вас точно пикник будет гомофобным?“» — пошутил Варламов. Также блогер обратил внимание на выставку картин Павлика Морозова, которую представят 22 июля в одноименном парке Екатеринбурге. Варламов очень удивился, что пионер-герой мог быть художником, поэтому посоветовал екатеринбуржцам ознакомиться с работами Морозова и после поделиться с ним впечатлениями. Кроме этого, блогер припомнил лекцию, которая проходила в Екатеринбурге пару лет назад, когда организаторы «Традиционной недели» рассказывали слушателям о том, как правильно выбирать жену и какие у нее якобы должны быть обязанности. По словам блогера, благодаря лектору он выяснил, что девушка «должна любить своего мужчину и подстраиваться под него, чтобы быть удобной». «И нормальные девушки понимают: если быт на них, то это нормально. В общем, бабы должны варить борщи. Это я прочитал в лекции», — рассказывает Варламов. Помимо этого, блогер услышал интересный совет о том, что нужно строить семью в молодом возрасте, потому что «молодые роженицы быстрее восстанавливаются». Резюмировал Варламов все выше сказанное приглашением на «Традиционную неделю» и подчеркнул, что сделал ребятам бесплатный анонс. «Но самая интрига, конечно, что за художник был Павлик Морозов?» — подытожил youtube-блогер. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков).