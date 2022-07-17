Тагильчанин набросился на силовика в отделе полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижнего Тагила, который в начале года набросился с кулаками на полицейского, получил штраф в 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя свердловского СУ СК Александр Шульга.

«Местный житель признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей», — сообщил Шульга. Он отметил, что тагильчанин напал на силовика в отделе полиции. Туда мужчину привезли 20 февраля за прогулку в пьяном виде.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что осужденного уже ловили на мелких преступлениях. «„Кухонный боксер“ и ранее был не в ладах с законом. В его биографии уже имеется ряд судимостей: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за причастность к краже, за оскорбление представителя власти», — рассказал Горелых.

Силовики следят за действиями тагильчанина, который может вновь нарушить закон. Горелых подчеркнул, что пострадавшему полицейскому не понадобилась помощь врачей.

Ранее за нападение на сотрудника МВД наказали жителя Карпинска (Свердловская область). Он получил два года колонии общего режима.