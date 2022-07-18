IKEA ограничила время пребывания на сайте

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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
IKEA борется с большими онлайн-очередями Фото:

Сеть мебельных магазинов IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10-15 минут. Такое заявление появилось на официальном сайте магазина.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении, опубликованном IKEA. Личный кабинет и список покупок на сайте по-прежнему недоступны.

Ранее IKEA объявила об уходе с российского рынка. При этом руководство компании объявило глобальную онлайн-распродажу. Однако сразу после ее запуска сайт компании рухнул, лишив покупателей возможности оформить заказы. Ситуацией с неудавшейся распродажей в магазинах заинтересовался Роспотребнадзор.

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Сеть мебельных магазинов IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10-15 минут. Такое заявление появилось на официальном сайте магазина. «Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении, опубликованном IKEA. Личный кабинет и список покупок на сайте по-прежнему недоступны. Ранее IKEA объявила об уходе с российского рынка. При этом руководство компании объявило глобальную онлайн-распродажу. Однако сразу после ее запуска сайт компании рухнул, лишив покупателей возможности оформить заказы. Ситуацией с неудавшейся распродажей в магазинах заинтересовался Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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