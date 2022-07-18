IKEA ограничила время пребывания на сайте

18 июля 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

IKEA борется с большими онлайн-очередями Фото: Размик Закарян © URA.RU Сеть мебельных магазинов IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10-15 минут. Такое заявление появилось на официальном сайте магазина. «Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении, опубликованном IKEA. Личный кабинет и список покупок на сайте по-прежнему недоступны. Ранее IKEA объявила об уходе с российского рынка. При этом руководство компании объявило глобальную онлайн-распродажу. Однако сразу после ее запуска сайт компании рухнул, лишив покупателей возможности оформить заказы. Ситуацией с неудавшейся распродажей в магазинах заинтересовался Роспотребнадзор. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сеть мебельных магазинов IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10-15 минут. Такое заявление появилось на официальном сайте магазина. «Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении, опубликованном IKEA. Личный кабинет и список покупок на сайте по-прежнему недоступны. Ранее IKEA объявила об уходе с российского рынка. При этом руководство компании объявило глобальную онлайн-распродажу. Однако сразу после ее запуска сайт компании рухнул, лишив покупателей возможности оформить заказы. Ситуацией с неудавшейся распродажей в магазинах заинтересовался Роспотребнадзор.