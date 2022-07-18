IKEA ограничила время пребывания на сайте

Сеть мебельных магазинов IKEA ограничила для пользователей время пребывания на сайте до 10-15 минут. Такое заявление появилось на официальном сайте магазина.
«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении, опубликованном IKEA. Личный кабинет и список покупок на сайте по-прежнему недоступны.
Ранее IKEA объявила об уходе с российского рынка. При этом руководство компании объявило глобальную онлайн-распродажу. Однако сразу после ее запуска сайт компании рухнул, лишив покупателей возможности оформить заказы. Ситуацией с неудавшейся распродажей в магазинах заинтересовался Роспотребнадзор.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал