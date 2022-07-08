Роспотребнадзор заинтересовался ситуацией с IKEA

Роспотребнадзор намерен присоединиться к судебному разбирательству со шведской мебельной компанией IKEA. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Согласно закону „О защите прав потребителей“, российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов. Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», — сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее IKEA объявила об уходе с российского рынка. При этом руководство компании объявило глобальную онлайн-распродажу. Однако сразу после ее запуска сайт компании рухнул, лишив покупателей возможности оформить заказы. Представители IKEA заявили, что это связано с техническими неполадками. В итоге компания ввела ограничения при заказе товаров на онлайн-распродаже, пишет RT.
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