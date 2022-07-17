В Тюмени из-за шторма падали деревья и топило дворы. Фото

18 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Во время шторма в Тюмени топило дворы и вырывало деревья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые в течение трех дней бушевали на территории города. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «Непогода в минувшие выходные добавила работы не только по откачке воды с городских территорий, но и по ликвидации последствий сильного ветра. Сотрудники управ административных округов, управляющих организаций и дорожники продолжают обследовать свои территории и объекты, а также заниматься уборкой разбросанного ветром мусора, вывозом сломанных деревьев, восстановлением дорожных знаков», — указано на официальном сайте городской администрации. Там добавили, что для борьбы с последствиями непогоды в ночь с 17 на 18 июля были привлечены 173 единицы спецтехники. При этом за ликвидацию последствий непогоды во дворах жилых домов отвечают управляющие компании. «При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества», — отметили в тюменской мэрии. В Тюмени продолжается ликвидация последствий трехдневного шторма Паблик «Тюмень — наш дом», соцсеть «ВКонтакте» Из-за ливней в Тюмени топило улицы и дворы многоэтажек Паблик «Тюмень — наш дом», соцсеть «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые в течение трех дней бушевали на территории города. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «Непогода в минувшие выходные добавила работы не только по откачке воды с городских территорий, но и по ликвидации последствий сильного ветра. Сотрудники управ административных округов, управляющих организаций и дорожники продолжают обследовать свои территории и объекты, а также заниматься уборкой разбросанного ветром мусора, вывозом сломанных деревьев, восстановлением дорожных знаков», — указано на официальном сайте городской администрации. Там добавили, что для борьбы с последствиями непогоды в ночь с 17 на 18 июля были привлечены 173 единицы спецтехники. При этом за ликвидацию последствий непогоды во дворах жилых домов отвечают управляющие компании. «При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества», — отметили в тюменской мэрии.