17 июля 2022
16 июля 2022

В Тюмени из-за шторма падали деревья и топило дворы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, салон автомобиля, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, ветки деревьев, дерево упало на машину
Во время шторма в Тюмени топило дворы и вырывало деревья Фото:

В Тюмени пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые в течение трех дней бушевали на территории города. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«Непогода в минувшие выходные добавила работы не только по откачке воды с городских территорий, но и по ликвидации последствий сильного ветра. Сотрудники управ административных округов, управляющих организаций и дорожники продолжают обследовать свои территории и объекты, а также заниматься уборкой разбросанного ветром мусора, вывозом сломанных деревьев, восстановлением дорожных знаков», — указано на официальном сайте городской администрации.

Там добавили, что для борьбы с последствиями непогоды в ночь с 17 на 18 июля были привлечены 173 единицы спецтехники. При этом за ликвидацию последствий непогоды во дворах жилых домов отвечают управляющие компании. «При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества», — отметили в тюменской мэрии.

В Тюмени продолжается ликвидация последствий трехдневного шторма
Из-за ливней в Тюмени топило улицы и дворы многоэтажек

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В Тюмени пытаются справиться с последствиями шквального ветра и ливней, которые в течение трех дней бушевали на территории города. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «Непогода в минувшие выходные добавила работы не только по откачке воды с городских территорий, но и по ликвидации последствий сильного ветра. Сотрудники управ административных округов, управляющих организаций и дорожники продолжают обследовать свои территории и объекты, а также заниматься уборкой разбросанного ветром мусора, вывозом сломанных деревьев, восстановлением дорожных знаков», — указано на официальном сайте городской администрации. Там добавили, что для борьбы с последствиями непогоды в ночь с 17 на 18 июля были привлечены 173 единицы спецтехники. При этом за ликвидацию последствий непогоды во дворах жилых домов отвечают управляющие компании. «При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества», — отметили в тюменской мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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