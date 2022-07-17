17 июля 2022
16 июля 2022

Синоптики предупредили тюменцев об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, трава горит, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, горит трава
В Тюменской области велика вероятность появления природных пожаров Фото:

Четвертый класс пожарной опасности (высокий) установлен в Тюменской области до вечера 19 июля. Об этом сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Также синоптики предупреждают граждан о возможных грозах и тумане.

«Период предупреждения: до 19:00 19 июля. Местами высокая пожароопасность, четвертого класса», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра.

Там также отметили, что с 11:00 до 20:00 19 июля местами возможна гроза. А с 23:00 18 июля до 08:00 19 июля — туман.

Ранее URA.RU писало, что на Тюмень обрушился сильный дождь с грозой. Из-за стихии улицы города затопило.

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Четвертый класс пожарной опасности (высокий) установлен в Тюменской области до вечера 19 июля. Об этом сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Также синоптики предупреждают граждан о возможных грозах и тумане. «Период предупреждения: до 19:00 19 июля. Местами высокая пожароопасность, четвертого класса», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Там также отметили, что с 11:00 до 20:00 19 июля местами возможна гроза. А с 23:00 18 июля до 08:00 19 июля — туман. Ранее URA.RU писало, что на Тюмень обрушился сильный дождь с грозой. Из-за стихии улицы города затопило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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