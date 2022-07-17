Синоптики предупредили тюменцев об опасной погоде

В Тюменской области велика вероятность появления природных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Четвертый класс пожарной опасности (высокий) установлен в Тюменской области до вечера 19 июля. Об этом сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Также синоптики предупреждают граждан о возможных грозах и тумане.

«Период предупреждения: до 19:00 19 июля. Местами высокая пожароопасность, четвертого класса», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра.

Там также отметили, что с 11:00 до 20:00 19 июля местами возможна гроза. А с 23:00 18 июля до 08:00 19 июля — туман.

Ранее URA.RU писало, что на Тюмень обрушился сильный дождь с грозой. Из-за стихии улицы города затопило.