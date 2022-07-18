За переезд в Тюмень, ХМАО и ЯНАО власти выплатят свыше 100 тысяч

18 июля 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Выплату смогут получить только граждане до 35 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодые люди в возрасте до 35 лет смогут получить выплату свыше 100 тысяч рублей за переезд в Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Об этом стало известно журналистам. Выплату получат только те, кто переезжает ради карьерного роста. «Минтруд представил новую программу субсидирования переезда молодых соискателей. В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 тысяч 800 рублей», — передает издание ТАСС сообщение Министерства труда. В программе примут участие 25 регионов, в том числе Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Подразумевается, что данные деньги должны покрыть расходы на первое время. Стать участником программы смогут лишь те, кто не достиг 35-летнего возраста, а также стоит на учете в качестве безработного или ищущего работу не менее года в регионах с избытком трудовых ресурсов. К таких регионам относятся Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика.

Молодые люди в возрасте до 35 лет смогут получить выплату свыше 100 тысяч рублей за переезд в Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Об этом стало известно журналистам. Выплату получат только те, кто переезжает ради карьерного роста. «Минтруд представил новую программу субсидирования переезда молодых соискателей. В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 тысяч 800 рублей», — передает издание ТАСС сообщение Министерства труда. В программе примут участие 25 регионов, в том числе Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Подразумевается, что данные деньги должны покрыть расходы на первое время. Стать участником программы смогут лишь те, кто не достиг 35-летнего возраста, а также стоит на учете в качестве безработного или ищущего работу не менее года в регионах с избытком трудовых ресурсов. К таких регионам относятся Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика.