В новом челябинском районе определились претенденты на власть

После 11 сентября на административных зданиях в Коркино сменятся вывески Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области истек срок сдачи документов на выборы депутатов вновь образованного Коркинского муниципального округа: участвовать в них пожелал 81 представитель шести партий и 34 самовыдвиженца. Об этом сообщили URA.RU в региональной избирательной комиссии.

Документы для участия в выборах подали местные отделения «Единой России» (23 человека), «Справедливой России» (21), КПРФ (9), ЛПДР (23), партий «Родина» (3) и «Яблоко» (2). Самостоятельно решили участвовать в выборной гонке 34 претендента», — пояснили URA.RU в избиркоме.

Всего на 23 места в будущем районном собрании депутатов претендуют 115 человек. Сами выборы пройдут 11 сентября.

Региональный парламент 31 марта утвердил образовал один муниципальный округ вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями. Помимо Коркинского района, города Коркино, поселка Первомайский и поселка Роза, в него включили поселки Саксан и Дубровка-Челябинская с железнодорожной станцией, а также деревню Шумаки.

Идею объединения муниципалитетов, власти которых годами находились в напряженных отношениях между собой, губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Процесс затормозился из-за противодействия местных элит. Заксобрание Челябинской области утвердило объединение трех городских поселений и Коркинского района лишь в марте 2022 года. Собрание депутатов, сформированное после голосования 11 сентября, должно избрать главу нового муниципалитета. До этого момента глава Коркинского района Наталья Лощинина, а также руководители поселков Роза и Первомайский Андрей Власов и Александр Савчук продолжат исполнять свои обязанности.