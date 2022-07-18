Басурин обозначил сроки полного освобождения Донбасса

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
Донбасс будет освобожден в этом году, заявил Эдуард Басурин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полное освобождение территории Донбасса будет завершено в этом году. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты — но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Полное освобождение территории Донбасса будет завершено в этом году. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты — но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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