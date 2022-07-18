Басурин обозначил сроки полного освобождения Донбасса

18 июля 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Донбасс будет освобожден в этом году, заявил Эдуард Басурин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полное освобождение территории Донбасса будет завершено в этом году. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты — но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.

Полное освобождение территории Донбасса будет завершено в этом году. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты — но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.