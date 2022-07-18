Денис Мантуров будет курировать УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поздравил Дениса Мантурова с новой должностью и перечислил дополнительные обязанности вице-премьера РФ. Мантуров будет куратором в УрФО.

«В новой должности вы будете курировать вопросы госполитики в сфере промышленности и выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслях. В правительстве все вице-премьеры дополнительно к отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие федеральных округов. За вами будет закреплен промышленный Уральский ФО», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее агентство писало, что президент России Владимир Путин утвердил назначение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Всего с подписанием этого документа количество заместителей председателя правительства РФ увеличивается с 10 до 11.