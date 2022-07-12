Lego уходит из России

12 июля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Lego прекращает коммерческую деятельность в России на неопределенный срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Известный производитель конструкторов Lego уходит из России и разрывает отношения с группой компаний Inventive Retail Group, который управляет 81 магазином бренда в стране. Об этом сообщают источники из Lego. «Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — сказал изданию Inc гендиректор российского подразделения LEGO Евгений Чихачев. При этом Чихачев уточнил, что московское подразделение компании сократило 70 сотрудников, но выплатило им пособия по выходу. Ранее URA.RU сообщало, что бренд спортивной одежды Nike окончательно уйдет из России в течение месяца. Юридическое лицо еще не ликвидировано, но процесс уже идет. Основная причина — проблема с логистикой, ведь товар не доходит до РФ через Европу. Также многие иностранные бренды приостановили работу в РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. При этом компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами Apple, Lego, Samsung и Nike, ранее заявляла о своем намерении остаться на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа торговых точек. Также сообщалось, что в Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада.

Известный производитель конструкторов Lego уходит из России и разрывает отношения с группой компаний Inventive Retail Group, который управляет 81 магазином бренда в стране. Об этом сообщают источники из Lego. «Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — сказал изданию Inc гендиректор российского подразделения LEGO Евгений Чихачев. При этом Чихачев уточнил, что московское подразделение компании сократило 70 сотрудников, но выплатило им пособия по выходу. Ранее URA.RU сообщало, что бренд спортивной одежды Nike окончательно уйдет из России в течение месяца. Юридическое лицо еще не ликвидировано, но процесс уже идет. Основная причина — проблема с логистикой, ведь товар не доходит до РФ через Европу. Также многие иностранные бренды приостановили работу в РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. При этом компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами Apple, Lego, Samsung и Nike, ранее заявляла о своем намерении остаться на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа торговых точек. Также сообщалось, что в Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада.