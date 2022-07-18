Челябинской бизнес-леди не дали построить магазин

Вместо магазина построят многоярусную автостоянку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрия Челябинска запретила бизнесмену Татьяне Рыбаковой строить магазин на месте многоярусной автостоянки по улице Агалакова 37 А в Ленинском районе. Информация о том, что проект был отклонен на публичных слушаниях, размещена на сайте мэрии.

«Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — магазина, в зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше по ул. Агалакова, 37А в Ленинском районе города Челябинска индивидуальному предпринимателю Рыбаковой Татьяне Александровне. Документацией по планировке территории предусмотрено размещение иного объекта», — сообщается в распоряжении.

Согласно документации по планировке территории, утвержденной мэрией еще в 2017 году, на земельном участке по адресу Агалакова 37А построят многоярусную автостоянку. Помимо этого, по проекту в границах улиц Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская, Гончаренко в Ленинском районе Челябинска запланировано строительство еще двух многоэтажных жилых домов, нескольких подземных автопарковок, аптеки и детского сада.

Ранее мэрия Челябинска не выдала разрешения ООО «Финтек» на строительство многоэтажного дома на улице Отечественной в Ленинском районе Челябинска. Застройщик планировал строительство в ограничительной зоне с нарушением минимальных отступов от земельных участков без возможности благоустройства территории для жителей домов.

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