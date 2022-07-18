Приемка ветки Екатеринбург-Пышма сорвалась из-за отдыха чиновника

Полноценный запуск трамвая намечен на конец августа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приемка екатеринбургской части трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма неожиданно стала настоящим испытанием для муниципальных чиновников. По неофициальным данным URA.RU, мэрия с конца июня не могла получить положительное заключение от Госжилстройнадзора — якобы из-за того, что один из сотрудников ведомства был в отпуске. Впрочем, начальник Госжилстройнадзора Алексей Россолов сказал корреспонденту, что это неправда.

«Положительное заключение наконец выдано. Выезд [на стройку] был на прошлой неделе. Предполагалось, что это произойдет раньше. Но человек, который ведет объект несколько лет, был в отпуске. Но подчеркну, что на сроки запуска трамвая это не влияет», — поделился собеседник. «[Выдано ли положительное заключение?] Да, объект у нас на контроле. [А что касается отпуска] это бред, потому что, если у нас человек отсутствует, его заменяет другой специалист. Всегда так было», — прокомментировал Россолов.

Сейчас мэрия оформляет разрешение на ввод трамвайной линии в эксплуатацию и передает землю под путями в собственность региона. А областные власти, в свою очередь, оформят ее на концессионера — структуру УГМК. «Планируем, что первый трамвай с людьми поедет в конце августа», — добавил источник. В июне министр транспорта Свердловской области Василий Старков анонсировал менее конкретно — просто в августе.

Предполагается, что ветка Екатеринбург-Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Власти переносили сроки открытия линии несколько раз (первой датой был ноябрь 2020 года). В декабре 2021-го на трамвае проехались первые лица региона. С этого началась огромная серия тестовых пусков.

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