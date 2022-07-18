Кожевенный завод проверили после жалоб курганцев на зловоние

В 2015 году предприятие посетил прокурор Курганской области. Тогда претензий к производству у него не возникло Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Каргапольском районе проверили деятельность кожевенного завода, на который жаловались местные жители из-за неприятного запаха. Об этом URA.RU рассказал глава Каргапольского района Сергей Князев.

«Факты деятельности кожевенного завода не установлены. На данный момент предприятие проходит процедуру банкротства, за ним закреплен конкурсный управляющий. Сейчас неприятного запаха в Каргаполье нет», — сообщает Князев.

В том числе URA.RU направило официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Курганской области, чтобы узнать о ходе проверки со стороны надзорных органов. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что жители поселка Каргаполье в Курганской области жалуются на неприятный запах со стороны кожевенного завода. Предприятие неоднократно закрывали из-за нарушений охраны окружающей среды.