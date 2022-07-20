Диетолог Гинзбург назвал 3 категории людей, кому нельзя есть торт

20 июля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Употребление тортов ведет к ожирению, атеросклерозу и диабету Фото: Размик Закарян © URA.RU Торты и пирожные нельзя есть детям, женщинам после 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчинам старше 50 лет с болезнями сердца и сосудов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. «Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет», — пояснил Михаил Гинзбург. Диетолог также отметил, что торт — это избыточно сладкий и жирный продукт, его употребление может стимулировать появление и развитие возрастных болезней. «Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством транс жиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням», — заключает Гинзбург. 20 июля отмечается праздник — Международный день торта. Он посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Праздник проходит под девизом «I cake you», что значит — «Я приду к тебе с тортом». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Торты и пирожные нельзя есть детям, женщинам после 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчинам старше 50 лет с болезнями сердца и сосудов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. «Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет», — пояснил Михаил Гинзбург. Диетолог также отметил, что торт — это избыточно сладкий и жирный продукт, его употребление может стимулировать появление и развитие возрастных болезней. «Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством транс жиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням», — заключает Гинзбург. 20 июля отмечается праздник — Международный день торта. Он посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Праздник проходит под девизом «I cake you», что значит — «Я приду к тебе с тортом».