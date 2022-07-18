«Газпром» сообщил о сбоях в поставке газа в Европу

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«Газпром» не смог выполнить свои обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств Фото:

Крупнейший поставщик газа «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. Об этом сообщает агентство Reuters.

«„Газпром“, обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, не смог выполнить свои обязательства по поставкам из-за „чрезвычайных“ обстоятельств, не зависящих от него», — цитирует агентство Reuters письмо «Газпрома» крупному европейскому потребителю.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Европарламента Маркус Фербер назвал дефицит газа главной проблемой Европы из-за санкций против России. На данный момент Европа планирует заменить российский газ «грязными источниками энергии».

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Крупнейший поставщик газа «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. Об этом сообщает агентство Reuters. «„Газпром“, обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, не смог выполнить свои обязательства по поставкам из-за „чрезвычайных“ обстоятельств, не зависящих от него», — цитирует агентство Reuters письмо «Газпрома» крупному европейскому потребителю. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Европарламента Маркус Фербер назвал дефицит газа главной проблемой Европы из-за санкций против России. На данный момент Европа планирует заменить российский газ «грязными источниками энергии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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