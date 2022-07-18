«Газпром» сообщил о сбоях в поставке газа в Европу

Крупнейший поставщик газа «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. Об этом сообщает агентство Reuters.
«„Газпром“, обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, не смог выполнить свои обязательства по поставкам из-за „чрезвычайных“ обстоятельств, не зависящих от него», — цитирует агентство Reuters письмо «Газпрома» крупному европейскому потребителю.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Европарламента Маркус Фербер назвал дефицит газа главной проблемой Европы из-за санкций против России. На данный момент Европа планирует заменить российский газ «грязными источниками энергии».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Крупнейший поставщик газа «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. Об этом сообщает агентство Reuters. «„Газпром“, обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, не смог выполнить свои обязательства по поставкам из-за „чрезвычайных“ обстоятельств, не зависящих от него», — цитирует агентство Reuters письмо «Газпрома» крупному европейскому потребителю. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Европарламента Маркус Фербер назвал дефицит газа главной проблемой Европы из-за санкций против России. На данный момент Европа планирует заменить российский газ «грязными источниками энергии».