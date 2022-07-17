Прокуратура заставила депздрав ХМАО выдать инвалиду лекарства

В Когалыме ребенок-инвалид не мог получить лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Когалыме (ХМАО) ребенок-инвалид смог получить необходимые ему лекарства только после вмешательства прокуратуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Отец ребенка обращался с просьбой обеспечить его сына лекарственным препаратом, назначенным по жизненным показаниям. Однако лекарство заявителю предоставлено не было. Прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала обязать департамент здравоохранения округа организовать обеспечение ребенка — инвалида лекарственным препаратом в полном объеме по жизненным показаниям в соответствии с заключением консилиума врачей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме», — сказано в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе ведомства добавили, что в департаменте здравоохранения ХМАО отказ от выдачи лекарств объяснили отсутствием полномочий в предоставлении ребенку лекарств, зарегистрированных не на территории РФ. «Департамент посчитал, что они не обладают такими полномочиями. Прокуратура не согласились с этим и потребовала обязать департамент провести все необходимые мероприятия для обеспечения ребенка лекарствами», — заключили в прокуратуре. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО отказал ребенку-инвалиду в лекарствах. Тогда в прокуратуре рассказали, что решение о непрерывной пожизненной терапии специальным лекарством было принято консилиумом врачей.

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