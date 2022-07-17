На избившего женщину жителя Мегиона завели уголовное дело

На жителя Мегиона завели уголовное дело за нападение на женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На жителя Мегиона (ХМАО), который избил женщину в подъезде, завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». По результатам медицинской экспертизы также будет решаться вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела за умышленное причинение вреда здоровью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Поступило сообщение от местной жительницы о том, что бывший сожитель нанес ей телесные повреждения. На основании полученных показаний в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ „Угроза убийством“», — сказали в полиции.

На данный момент в полиции ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. «В соответствии с полученными результатами в отношении злоумышленника будет принято еще одно процессуальное решение и избрана мера пресечения», — сказали в полиции. После получения результатов экспертизы напавшему грозит уголовная статья за умышленное причинение вреда здоровью.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в ответ молодой человек написал заявление на свою бывшую сожительницу, которую он избил. Он обвинил ее в том, что женщина якобы вымогала у него деньги.

Ранее URA.RU писало, что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. Тогда полиции пришлось отпустить молодого человека из-за отсутствия оснований для его задержания. Видео было опубликовано в социальных сетях.