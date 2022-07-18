Челябинец предложил Путину и Белоусову изменить федеральный закон

Александр Калинин обратился к президенту РФ с двумя предложениями по усилению роли малого и среднего бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выходец из Челябинска, президент объединяющей малый и средний бизнес организации «ОПОРА России» Александр Калинин предложил изменить закон о хозяйственных обществах и создать единую инжиниринговую платформу для МСБ на базе «Промстройбанка». Предложение прозвучало 18 июля на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Малый и средний бизнес может и должен играть технологическую и инновационную роль в реальном секторе экономики. Мы в „ОПОРЕ России“ поддерживаем соответствующее предложение вице-премьера Андрея Белоусова: с обязательным описанием критериев, налоговых льгот, господдержки права на риск, правил закупок и нужными финансовыми инструментами. Крайне важно внести необходимые изменения в ФЗ №217 от 2009 года „О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности“», — заявил Калинин на транслируемой каналом «Россия 24» видеоконференции.

По его словам, с момента принятия закона в 2009 году в этой сфере было создано порядка 3 тыс. малых и средних предприятий. С учетом опыта подготовлены предложения для минэкономразвития, позволяющие с большей эффективностью запускать в коммерческий оборот полученные наработки и быстрее регистрировать новые предприятия. Калинин попросил президента поручить рассмотреть эти поправки осенью, а также санкционировать создание единой инжиниринговой платформы для малого и среднего предпринимательства на базе «Промстройбанка».

«Хорошо. Давайте проработаем», — заявил в ответ глава государства. Белоусов, в дополнение к сказанному, поддержал идею запуска платформы в тестовом режиме.

Ранее в ходе мероприятия Владимир Путин высоко оценил реализованный в Челябинске экопроект по рекультивации свалки. Крупнейший в Европе полигон ТБО превратился в общественное пространство.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам