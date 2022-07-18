Путин похвалил губернатора Текслера за мегапроект в Челябинске. Видео

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин высоко оценил ликвидацию гигантской свалки в Челябинске Фото:

Президент России Владимир Путин 18 июля высоко оценил проект рекультивации свалки, реализованный в Челябинске. Об этом президент заявил в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Наиболее яркий пример — это, конечно, свалка в Челябинске, которая была самой большой в границах городов. После рекультивации она стала городским пространством. В сентябре 2021 года там уже проходили спортивные мероприятия. Это, конечно, радует», — произнес глава государства на видеоконференции, трансляция которой шла на телеканале «Россия 24».

Челябинская свалка — крупнейшая в Европе — функционировала почти 60 лет и была самым крупным полигоном в России, расположенным в черте города. Здесь накопились горы мусора высотой свыше 40 метров и площадью более 74 гектаров. Ликвидацией свалки занимался «Росатом». Итоги этой работы признали самым успешным экологическим проектом в России: выбросы вредных веществ в атмосферу снизились на 20%, на территории бывшего полигона ТБО появился зеленый холм, где проходят соревнования.

Теперь бывший полигон засадят мискантусами. Эти растения способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их.

Гонка с препятствиями на рекультивированной городской свалке «ECO RACE». Челябинск
Территория бывшей свалки превратилась в общественное пространство, где проходят соревнования
Фото:

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Президент России Владимир Путин 18 июля высоко оценил проект рекультивации свалки, реализованный в Челябинске. Об этом президент заявил в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Наиболее яркий пример — это, конечно, свалка в Челябинске, которая была самой большой в границах городов. После рекультивации она стала городским пространством. В сентябре 2021 года там уже проходили спортивные мероприятия. Это, конечно, радует», — произнес глава государства на видеоконференции, трансляция которой шла на телеканале «Россия 24». Челябинская свалка — крупнейшая в Европе — функционировала почти 60 лет и была самым крупным полигоном в России, расположенным в черте города. Здесь накопились горы мусора высотой свыше 40 метров и площадью более 74 гектаров. Ликвидацией свалки занимался «Росатом». Итоги этой работы признали самым успешным экологическим проектом в России: выбросы вредных веществ в атмосферу снизились на 20%, на территории бывшего полигона ТБО появился зеленый холм, где проходят соревнования. Теперь бывший полигон засадят мискантусами. Эти растения способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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