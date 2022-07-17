Выпускники ведущих вузов России пройдут стажировку в ЯНАО

Выпускники вузов прежде, чем получить предложение по стажировке, прошли оценку компетентности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО пройдут стажировки для выпускников вузов, которых оценили представители платформы «Россия — страна возможностей». В конце стажировки молодые специалисты, хорошо проявившие себя, получат работу в ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В учреждениях Ямала при поддержке президентской платформы „Россия — страна возможностей“ начались стажировки молодых специалистов в области образования, медицины, а также государственного и муниципального управления. По итогам стажировки ее участники смогут претендовать на вакантные места в исполнительных органах и государственных учреждениях региона», — рассказали представители ведомства в своем пресс-релизе.

Такие стажировки позволят выпускникам вузов получить новые знания и познакомиться с историей региона. Все участники проходят оценку навыков в специальных центрах, методология оценки разработана и внедрена президентской платформой «Россия — страна возможностей». В правительстве ЯНАО считают, что благодаря проведению таких стажировок регион сможет привлечь молодых специалистов.

«Проведение стажировок открывает для региона возможность найти молодые таланты, лучших, наиболее активных и мотивированных молодых специалистов из всех регионов страны, готовых трудиться на благо Ямала», — рассказала заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО наладит научное сотрудничество с МГУ. Глава региона Дмитрий Артюхов и ректор МГУ Виктор Садовничий подписали два соглашения о сотрудничестве в научно-исследовательском и научно-образовательном направлениях.

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