Текслер накануне выборов в Трехгорном сменил своего представителя

В конкурсную комиссию по выборам главы Трехгорного назначен депутат Леонид Урмашов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сменил своего представителя на выборах главы Трехгорного, назначив в конкурсную комиссию депутата Леонида Урмашова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Внести изменение в распоряжение «О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа. Заменить Ромасенко В.В — заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области — на Урмашова Л. В. — депутата Законодательного собрания Челябинской области», — говорится в документе.

В конкурсную комиссию по выборам мэра Трехгорного также входит вице-губернатор Станислав Мошаров. На пост главы Трехгорного претендуют два кандидата — Громенко Данила Анатольевич и Первухин Олег Владимирович. Первухин работает заместителем директора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности. Громенко в конце марта сложил полномочия депутата городского собрания, чтобы занять должность первого вице-мэра Трехгорного.

Конкурс по отбору кандидатур назначен на 19 июля. В середине мая действующий на тот момент глава Трехгорного Евгений Сычев сообщил о своей грядущей отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод».