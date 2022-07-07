Челябинский губернатор оправил своего заместителя на выборы мэра

Руководителем конкурсной комиссии станет вице-губернатор Станислав Мошаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал в конкурсную комиссию по выборам мэра Трехгорного вице-губернатора Станислава Мошарова. Соответствующее решение 8 июля опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Назначить членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа. Включить в нее следующих лиц: заместитель начальника Управления по внутренней политике правительства Челябинской области Евгений Горяев, заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, заместитель председателя заксобрания Челябинской области Вадим Ромасенко», — говорится в тексте документа.

По данным URA.RU, руководителем конкурсной комиссии станет Мошаров. В борьбе за пост главы Трехгорного примут участие два кандидата. На него заявились Громенко Данила Анатольевич и Первухин Олег Владимирович. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа назначен на 19 июля

Первухин работает заместителем директора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности. Громенко в конце марта сложил полномочия депутата городского собрания, чтобы занять должность первого вице-мэра Трехгорного.

В середине мая действующий на тот момент глава Трехгорного Евгений Сычев сообщил о своей грядущей отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод». Его уходу с поста руководителя ЗАТО предшествовал затяжной конфликт с местными депутатами.

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