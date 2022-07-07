07 июля 2022

Челябинский губернатор оправил своего заместителя на выборы мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередная конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, мошаров станислав, морозов александр
Руководителем конкурсной комиссии станет вице-губернатор Станислав Мошаров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал в конкурсную комиссию по выборам мэра Трехгорного вице-губернатора Станислава Мошарова. Соответствующее решение 8 июля опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Назначить членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа. Включить в нее следующих лиц: заместитель начальника Управления по внутренней политике правительства Челябинской области Евгений Горяев, заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, заместитель председателя заксобрания Челябинской области Вадим Ромасенко», — говорится в тексте документа.

По данным URA.RU, руководителем конкурсной комиссии станет Мошаров. В борьбе за пост главы Трехгорного примут участие два кандидата. На него заявились Громенко Данила Анатольевич и Первухин Олег Владимирович. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа назначен на 19 июля

Первухин работает заместителем директора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности. Громенко в конце марта сложил полномочия депутата городского собрания, чтобы занять должность первого вице-мэра Трехгорного.

В середине мая действующий на тот момент глава Трехгорного Евгений Сычев сообщил о своей грядущей отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод». Его уходу с поста руководителя ЗАТО предшествовал затяжной конфликт с местными депутатами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал в конкурсную комиссию по выборам мэра Трехгорного вице-губернатора Станислава Мошарова. Соответствующее решение 8 июля опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Назначить членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа. Включить в нее следующих лиц: заместитель начальника Управления по внутренней политике правительства Челябинской области Евгений Горяев, заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, заместитель председателя заксобрания Челябинской области Вадим Ромасенко», — говорится в тексте документа. По данным URA.RU, руководителем конкурсной комиссии станет Мошаров. В борьбе за пост главы Трехгорного примут участие два кандидата. На него заявились Громенко Данила Анатольевич и Первухин Олег Владимирович. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Трехгорного городского округа назначен на 19 июля Первухин работает заместителем директора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности. Громенко в конце марта сложил полномочия депутата городского собрания, чтобы занять должность первого вице-мэра Трехгорного. В середине мая действующий на тот момент глава Трехгорного Евгений Сычев сообщил о своей грядущей отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод». Его уходу с поста руководителя ЗАТО предшествовал затяжной конфликт с местными депутатами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...