Лидер мужского движения осудил тверк свердловской блогерши. «Культурный упадок»

18 июля 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Откровенный танец жительницы Екатеринбурга раскритиковал Владислав Поздняков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков раскритиковал танцы полуголой преподавательницы тверка в центре Екатеринбурга. Он усмотрел в танцах влияние запада. Пост Поздняков опубликовал в своем telegram-канале. «Еще одна. Центр Екатеринбурга, три минуты от администрации города. Пока за такую [фигню] будут давать 10 суток, это будет только набирать популярность[…] А откуда все это к нам пришло? Опять с запада! Балет? Художественная гимнастика? Нет. Нигерский жопотряс в трусах под бит, где через слово [матерные выражения] (имеется ввиду трек „Инстасамки“, под который танцевала блогерша, — прим. ред.)», — написал Поздняков. Ранее URA.RU сообщало о преподавателе тверка из Екатеринбурга Яне Кэт. Девушка в откровенном наряде станцевала на улице Вайнера. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков раскритиковал танцы полуголой преподавательницы тверка в центре Екатеринбурга. Он усмотрел в танцах влияние запада. Пост Поздняков опубликовал в своем telegram-канале. «Еще одна. Центр Екатеринбурга, три минуты от администрации города. Пока за такую [фигню] будут давать 10 суток, это будет только набирать популярность[…] А откуда все это к нам пришло? Опять с запада! Балет? Художественная гимнастика? Нет. Нигерский жопотряс в трусах под бит, где через слово [матерные выражения] (имеется ввиду трек „Инстасамки“, под который танцевала блогерша, — прим. ред.)», — написал Поздняков. Ранее URA.RU сообщало о преподавателе тверка из Екатеринбурга Яне Кэт. Девушка в откровенном наряде станцевала на улице Вайнера.