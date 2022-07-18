Военный эксперт назвал сроки полного освобождения Запорожья и ДНР

18 июля 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

ДНР может быть освобождена в течение месяца, уверен эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запорожье может быть освобождено в начале осени, а Донецкая народная республика (ДНР) — в течение месяца. Такое прогноз дал военный эксперт, заведующий отделом в Институте стран СНГ Владимир Евсеев. Он также допустил, что события «могут ускориться». «До взятия Славянска и Краматорска возможностей для штурма Запорожья практически нет. Скорее всего, за месяц Донецкая область будет освобождена. Следующим этапом будет освобожден город Запорожье. Это может случиться в начале осени. Но события могут ускориться», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом URA.RU. Евсеев отметил, что если союзные войска задержатся на рубеже Славянска и Краматорска, то освобождение ДНР и Запорожья все же может может идти параллельно. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Под контроль союзных войск была полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе Путину сообщил о полном освобождении Луганской народной республики. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин предсказывал, что полное освобождение территории Донбасса будет завершено в этом году. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Запорожье может быть освобождено в начале осени, а Донецкая народная республика (ДНР) — в течение месяца. Такое прогноз дал военный эксперт, заведующий отделом в Институте стран СНГ Владимир Евсеев. Он также допустил, что события «могут ускориться». «До взятия Славянска и Краматорска возможностей для штурма Запорожья практически нет. Скорее всего, за месяц Донецкая область будет освобождена. Следующим этапом будет освобожден город Запорожье. Это может случиться в начале осени. Но события могут ускориться», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом URA.RU. Евсеев отметил, что если союзные войска задержатся на рубеже Славянска и Краматорска, то освобождение ДНР и Запорожья все же может может идти параллельно. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Под контроль союзных войск была полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе Путину сообщил о полном освобождении Луганской народной республики. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин предсказывал, что полное освобождение территории Донбасса будет завершено в этом году.