Экономист Белхароев предрек мировой голод к следующему году

Миру сложно будет найти альтернативу поставкам российского зерна, считает экономист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

К 2023 году может начаться дефицит продовольствия, если Россия не возобновит экспорт в обычном режиме. Такое мнение высказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Дополнительных земельных ресурсов в мире нет, а единственная страна, которая обладает в достаточном объеме пахотными и иными угодьями — это Россия. Платить более 400 долларов за тонну зерна и более 800 долларов за тонну удобрений развивающиеся страны не смогут, а это означает, что в мире будет продовольственный кризис и голод, особенно в бедных странах», — передает «Прайм» со ссылкой на слова Белхароева.

Он отметил, что если Россия не будет экспортировать хлеб и удобрения в обычном порядке, то начнется дефицит продовольствия. Никто не сможет заменить поставщика по зерну более 20% и по удобрениям 13%, считает экономист. «Опасность представляют будущий год и последующие», — высказался Белхароев.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что на мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация. Западные страны обвиняют Россию в надвигающемся продовольственном кризисе, который может начаться из-за невозможности экспорта зерна с Украины. ВСУ заминировали порты в Черном море в ходе спецоперации РФ на Украине. Подписание документа о безопасном вывозе зерна с Украины запланировано на следующую неделю.