В РФ сократят сроки гарантии на технику из параллельного импорта

19 июля 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Гарантийный срок на технику из параллельного импорта составит один год Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — предоставят покупателям годовую гарантию бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Речь идет о продукции, которая поступила на продажу в страну по параллельному импорту. «Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель (ушедшая из РФ компания — прим. URA.RU) уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — рассказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен. Эксперт подчеркнул, что это гарантия — право компаний, а не обязанность. «В союзе считают один год добровольной гарантии от продавцов минимальным приемлемым сроком. Это важный инструмент в конкурентной борьбе торговых компаний, поэтому можно ожидать, что некоторые продавцы его увеличат», — говорится в статье. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Так, в российских магазинах уже начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные «по серой схеме». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — предоставят покупателям годовую гарантию бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Речь идет о продукции, которая поступила на продажу в страну по параллельному импорту. «Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель (ушедшая из РФ компания — прим. URA.RU) уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — рассказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен. Эксперт подчеркнул, что это гарантия — право компаний, а не обязанность. «В союзе считают один год добровольной гарантии от продавцов минимальным приемлемым сроком. Это важный инструмент в конкурентной борьбе торговых компаний, поэтому можно ожидать, что некоторые продавцы его увеличат», — говорится в статье. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ. Так, в российских магазинах уже начали продаваться ноутбуки MacBook, ввезенные «по серой схеме».